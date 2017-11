Sosiale behov glemmes i omsorgen

- Sosial omsorg er en blind flekk i dagens hjemmebaserte omsorgstjenester for eldre. De fleste eldre er veldig godt fornøyde med helserelaterte tjenester og til dels også med den praktisk bistanden. Men de opplever at pleierne bare kommer inn, gir medisiner eller hjelper dem å dusje, og drar igjen. Det er ingen som tar dem med på butikken eller i bygda, sier seniorforsker Mai Camilla Munkejord ved Uni Research Rokkansenteret til Kommunal Rapport.

Munkejord og to andre forskere har intervjuet 28 eldre i Steigen og Tana om hvordan det er å bli gammel og hvordan de opplever eldreomsorgen. De konkluderer med at kommunene er opptatt av å dekke de eldres fysiske behov, mens de i langt mindre grad ivaretar deres behov for meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner.