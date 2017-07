Frykter ny finansiering av private barnehager

– Hvis denne ordningen blir vedtatt, vil dette medføre en forskjellsbehandling av private og kommunale barnehager i de privates favør, skriver Østre Toten kommune i sitt høringssvar til direktoratet.

Bakgrunnen for høringsforslaget er at regjeringen øremerket 172 millioner i statsbudsjettet for å øke antall pedagoger i barnehagene. I justert nasjonalbudsjett i vår ble pengene flyttet over til kommunerammen, det vil si potten der kommunene selv disponerer pengene.