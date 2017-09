Departementene oversvømmes av innsynskrav

Et departement skal ha mottatt over 1.000 innsynsbegjæringer bare sist helg fra en enkeltadresse, etter hva NRK erfarer. Det normale er 8.000 per år. Den økte digitale pågangen gjelder flere, men ikke alle departementene.

Direktoratet for forvaltning og IKT ( Difi ), som driver den offentlige elektroniske postjournalen (OEP) der alle som vil kan søke innsyn, skriver at de massegenererte innsynskravene forårsaker unormalt stort arbeid.

Difi har gjennomført teknisk analyse av utvidede loggdata, og så langt tyder det ikke på at det er maskinell generering av innsynskrav eller hacking.

– For å kunne håndtere disse innsynskravene på en god måte i den tekniske løsningen for offentlig innsyn har Difi midlertidig satt en teknisk begrensning på ti dokumenter per innsynskrav, til situasjonen er løst, skriver direktør Steffen Sutorius i pressemeldingen.

Difi skriver videre at det er et viktig prinsipp at de ikke skal logge eller kartlegge hvem som bestiller innsyn, kun hvilke journalposter det bestilles innsyn i.

Etter det NRK forstår vil Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) etter hvert undersøke det høye antallet bestillinger av dokumenter.

