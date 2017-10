Skal omstille Andøy

For et år siden gikk stortingsflertallet inn for å legge ned Andøya flystasjon i langtidsplanen for Forsvaret. 650–750 arbeidsplasser blir direkte eller indirekte berørt. Det ble bevilget 35 millioner til omstilling i år og i statsbudsjettet for 2018 kom det nye 10 millioner. I tillegg sier regjeringen i budsjettforslaget at det vil komme ytterligere 50 millioner i omstillingsperioden fram til 2023.

Næringssjef Brita Erlandsen leder omstillingsarbeidet i kommunen i prosjektet Samskap.