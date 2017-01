Angrer ikke hemmelighold av avtale

– Jeg angrer i den forstand at jeg har full respekt for Norges lover, men akkurat i denne saken mener jeg at vi måtte få tid til både å informere tidligere rådmann om hvordan saken sto og de politiske partiene, sier Myklebust (Ap) til Kommunal Rapport.

Rådmann i Sandøy, Ann-Heidi Paulsen Orvik, gikk på dagen like før jul og fikk hun med seg etterlønn i 18 måneder. Lokalavisa Nordre ba om innsyn i avtalen, men fikk svar om at partene hadde blitt enige om at den var hemmelig. Da avisen konfronterte ordføreren om hvorfor sluttavtalen ble holdt tilbake for offentligheten og at det er et lovbrudd, fikk de følgende til svar: