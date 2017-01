Låner ut fylkesbyråkrater

Buskerud fylkeskommune går nye veier for å markedsføre seg for kommuner og organisasjoner. Det er nemlig de som kan låne en fylkesbyråkrat et par uker i mars. Det er andre gang fylkeskommunen gjør dette, og forrige gang ble det 60 utlån. Så vidt Thowsen vet er det ingen andre fylkeskommuner som driver med dette.

– Det er sunt og nyttig for våre folk å komme ut og lære kommunene å kjenne. Vi knytter bånd som er nyttige å ha når vi skal samarbeide senere, sier Thowsen.

Områdene fylkeskommunene kan bidra på er mange. Det kan være hjelp med statistikk, stedsutvikling, planlegging, hjelp til søknad om støtte både i internasjonale og nasjonale prosjekter. Store kommuner som Drammen og Ringerike benyttet seg av tilbudet, men det var mest til hjelp for småkommunene som mangler ekspertise på mange av disse områdene. Ifølge Thowsen trengte mange hjelp til søknadsprosesser for å få penger til ulike prosjekter. Rådgivning og veiledning var det mest populære.

Eksempler på bestillinger fra siste runde i 2015 var:

Regionrådet i Hallingdal ville lære mer om mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid og prosjekter.

Midt-Buskerud bibliotek ønsket kurs i formidling av ungdomslitteratur.

Røyken næringsråd fikk veiledning i bruk av statistikk og analyse.

Drammen kommune ønsket hjelp til hvordan man merker turløyper.

Hole kommune ønsket hjelp til å jobbe med prioriteringer av kulturmiljøer i kommunedelplan for kulturminner.

– Det ble klart sist at mange småkommuner ikke hadde oversikt over alt de kunne få hjelp med fra fylkeskommunen. Så nå gjør vi dette en gang til. Med regionreformen blir planlegging en enda større oppgave for oss, så det er viktig å etablere samarbeid med kommunene, sier Thowsen.

I første versjon av artikkelen sto det at fylkeskommunen leide ut konsulentene. Det er ikke korrekt, de lånes ut uten vederlag. Vi beklager feilen.