Minst 22 kommuner vil klage på politireformen

Nationen har spurt 143 ordførere landet over hva de synes om den nye politireformen som ble rullet ut i fjor. 22 svarer at de vil klage den inn til justisdepartementet og 55 mener saken må opp igjen i Stortinget. En av dem som er forberedt på å klage er ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug (KrF).

– Vi kjenner oss langt fra trygge på at dette vil bli en løsning som vil føre til blant annet økt sikkerhet og beredskap for Kvinesdal sine innbyggere, sier han. Også ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen (H), sier at de vil klage. Ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal (H), er derimot godt fornøyd med den nye reformen.

– Det har vært en god medvirkningsprosess der politimesteren har lyttet og tatt imot innspill. Lokal medvirkning har vært sterkt vektlagt, sier hun.

Da arbeidsgruppene i politidistriktene la fram sine første forslag i høst, kuttet de så kraftig at de havnet langt under minimumsgrensen på 210 tjenestesteder som Stortinget hadde satt. Vidar Aasvangen, tillitsvalgt for politibetjentene ved Nes lensmannskontor, mener politiets motto «Publikum i fokus og trygghet for alle» har blitt satt på vent med den nye reformen.

– Det er sterk uro i politidistrikt Øst, og det er en uro vi ikke er tjent med. Jeg møter veldig mange frustrerte, erfarne politibetjenter som synes det begynner å gå over stokk og stein.

