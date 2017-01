Skal granske varslinger for inntil 1,7 mill.

Undersøkelsen skal klarlegge om varslerne bak 15 varslinger – minst tre ulike personer – er blitt utsatt for gjengjeldelse.

Sakene det gjelder, er belyst i en rapport fra Østfold kommunerevisjon om forhold på seksjon for regulering og teknisk drift (RTD) som ble lagt fram i april 2015. Her framkommer det at kommunens bruk av den såkalte anleggsbidragsmodellen sannsynligvis var feil. Dette har kommunen siden vedgått, etter at Skatteetaten krevde 17,5 millioner kroner i unndratt moms tilbakebetalt.