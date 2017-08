Advarer mot massivt informasjonstap

– Vi forventer at den halvparten kommunale politikere og byråkrati som ennå ikke har gjort det, gjør det som er best for innbyggerne. Det er å sørge for rettssikkerhet, etterprøvbarhet, retten til innsyn og i ytterste konsekvens tilliten til forvaltningen, sier fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket.

Riksarkivaren samler inn, bearbeider og publiserer hvert år data fra arkivsektoren. Undersøkelser i år viser at 54 prosent av landets kommuner aldri har tatt uttrekk fra sine bevaringsverdige elektroniske systemer.