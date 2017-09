Antall Nav-klager doblet siden 2015

I 2015 mottok Nav 5.196 serviceklager. I 2016 steg tallet til 7.035. Ved utgangen av august i år var det kommet inn 9.630 klager. Fortsetter klagene å komme i samme tempo, vil Nav ende opp med omkring 13.000 klager i 2017, skriver Klassekampen.

– Dette er svært urovekkende. Mye tyder på at endringene i Nav går i klin gæren retning, sier Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund, som også er representant i Navs sentrale brukerråd.

Navs gjennomgang av klagene viser at 40 prosent dreier seg om saksbehandlingstid, og 36 prosent handler om veiledning. Resten er fordelt på tilgjengelighet og Nav-ansattes oppførsel.

– Det er leit at klageantallet øker, men vi setter pris på at brukerne melder fra til oss hvis de ikke er fornøyd. Dette er kunnskap vi bruker til å forbedre oss, sier Kjell Hugvik, tjenestedirektør i Nav, til avisen.

Nav skriver på sine hjemmesider at de «må gjøre mer for mindre gjennom digitalisering, fornying og tøffere prioriteringer for å kunne møte veksten i antall brukere i årene framover».

