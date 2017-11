Nes-rådmannen gikk på dagen

Det er avisa Glåmdalen som opplyser dette. Rådmannens fratredelse skjer etter at to kommunalsjefer hadde sagt opp. Den ene er kommunalsjef for helse og velferd, Elisabeth Nordal, som har vært bare åtte uker i stillingen. Også kommunalsjef for samfunn og miljø, Elisabet Frøyland har sagt opp. Hun begynte i jobben for under fem måneder siden.

Rådmann Pedersen har satt i gang en omorganisering av administrasjonen der han går bort fra flat struktur som ble innført for fem år siden. Til lokalavisa Raumnes har rådmannen sagt at han ønsker å bygge opp mer robuste virksomheter med en mer hierarkisk oppbygd struktur.