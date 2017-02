Får respons på ordføreropprop for landforsvar

– Kommunene har et stort ansvar for beredskap. Skjer det nå en kraftig nedbygging og nedleggelse av Heimevernet så får det store konsekvenser for beredskapsevnen, sier Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V), som en en av dem som står bak ordføreroppropet til forsvar for landforsvaret i Norge. Arkivfdto: Magnus Knutsen Bjørke