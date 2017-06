Mener departementene må lære mer om åpenhet

Da riksrevisor Per-Kristian Foss la fram rapporten tirsdag, pekte han på at statsministeren bør ta et ansvar for å rydde opp i manglende etterlevelse av offentlighetsloven.

Noe av problemet er at tre departementer har ansvar for hver sin del av lovverket, mens ingen har det overordnede ansvaret, påpekte Foss.

– Det er et klassisk eksempel på ansvarspulverisering. Alle sier at de andre skal gjøre det, sa han.

– Jeg mener at for en statsminister som ser dette som et demokratisk problem, bør det være en utfordring å endre kultur og åpenhet og se på om arkivsystemene kan gjøres bedre, tilføyde han.

– Behov for oppdatering

Statsminister Erna Solberg vil ikke si om det er aktuelt med et slikt initiativ eller om et av departementene bør få noe overordnet ansvar.

Hun mener regjeringen har gjort mye for å sørge for åpenhet i forvaltningen, blant annet ved å innføre nye, elektroniske søkbare systemer som gir lettere tilgang. Samtidig erkjenner hun at ting kan bli bedre.

– Før var det forkontorer som tok seg av all arkiveringen, men nå er det hver enkelt saksbehandler. Det ser ut som det er behov for en god runde med oppdatering her, sier Solberg til NTB.

Riksrevisjonen påpeker at det hersker en kultur av redsel og «for forsiktighet» i departementer og statlig forvaltning og mener det knyttes til signaler fra ledelsen. Men Solberg svarer slik på spørsmål om hvordan man skal gå løs på en kulturendring:

– Dette løses primært ved opplæring. Dette har regjeringen tatt opp så snart vi fikk spørsmål om det fra Riksrevisjonen.

Mangler sanksjonsmuligheter

Foss påpekte at loven mangler sanksjonsmuligheter, og at man knapt risikerer annet enn et mindre tap av omdømme om man bryter loven. Mulighetene for oppfølging er derfor små, og løfter om forbedring har vært mange og hyppige uten at situasjonen har endret seg særlig, mente han.

I rapporten gikk det fram at dokumenter i kontroversielle saker som Norges forhold til Kina og Dalai Lamas besøk rett og slett ikke er arkivert.

Forvaltningen får også kritikk for å nekte innsyn i dokumenter i for stor grad, forhåndsunnta dokumenter fra innsyn, være for sene med å gjøre dokumentene tilgjengelige og gjøre innsyn vanskelig ved å gi dokumentene så likelydende titler at det er umulig å si noe om hva de inneholder.

– Kritikkverdig

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap) sier saken er veldig alvorlig.

– Jeg vil karakterisere det som kritikkverdig at deler av statsadministrasjonen ikke følger lovverket som ligger der og beviselig hindrer innsyn på en måte som i flere sammenhenger kan karakteriseres som en utfordring for selve demokratiet, sier han til NTB.

– Det er selvfølgelig alvorlig at for eksempel pressen nektes innsyn. Men enda mer alvorlig er det hvis det går ut over enkeltmennesker og interessegrupper, som har sine saker til behandling i forvaltningen og ikke får tilstrekkelig innsyn, konstaterer han.

Saken tas opp i kontrollkomiteen tirsdag.

– Dette viser klare brudd med offentlighetsloven, som var regjeringen Bortens verk. Manglende journalføring, og manglende faglig begrunnelse for avslag på spørsmål om innsyn, er en trussel mot en åpen offentlig debatt, sier Sps Per Olaf Lundteigen.

