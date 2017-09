Opprettholder henleggelse av sak mot barnevernet

Jenta ble funnet død i sengen sin 4. februar i fjor, dagen før hun skulle fylt 13 år.

Epilepsi kan være en mulig årsak, ifølge obduksjonsrapporten, skriver VG. Både jentas fastlege og hennes biologiske foreldre var bekymret for at hun ikke fikk tilstrekkelig helsehjelp.

Etter jentas dødsfall har de biologiske foreldrene hennes anmeldt både kommunelegen, Sogn barnevern ved kommunen og jentas fosterforeldre.

16. juni i år henla statsadvokaten alle sakene på grunnlag av bevisets stilling, en avgjørelse familien påklaget umiddelbart etterpå. Nå er saken henlagt også hos Riksadvokaten.

«Selv om Riksadvokaten er enig med fylkesmannen i at barnevernets oppfølging kan kritiseres, kan en ikke se at denne høye terskelen for straffansvar er overskredet», skriver Riksadvokaten i sin avvisning av klagen.

– Familien er naturligvis både veldig skuffet og uenig i den avgjørelsen. Nå vil vi kreve erstatningsansvar fra kommunen som et plaster på såret, og med et ønske om at dette ikke gjentar seg i kommunen, sier familiens advokat, Louis Anda, til VG.

