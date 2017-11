Bernt svarer: Når blir styremedlemmer inhabile som politikere?

Hovedutvalget for oppvekst i vår kommune behandlet spørsmålet om en leieavtale for helsestasjonen for ungdom (altså kommunal virksomhet) til et nytt bygg. Bygget eies av et aksjeselskap D som er et datterselskap av et heleid kommunalt aksjeselskap M.

Tre politikere som sitter i styret til morselskapet M deltok da hovedutvalget vedtok at AS D skulle få leiekontrakten. Det var også et annet privat alternativ som ble vurdert i saken.