Bernt svarer: Kan ikke ta lett på søknader om fritak

- Vi har sett eksempler på at det har blitt gitt fritak på svært tynt grunnlag, og det kunne se ut som om vi er i ferd med å få en praksis for at det er tilstrekkelig at den folkevalgtes selv oppgir at vervet som folkevalgt har blitt for byrdefullt, uten at det stilles noe ytterligere krav til begrunnelsen for dette, skriver ekspert på kommuneloven Jan Fridthjof Bernt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke