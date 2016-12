Bernt svarer: Hasteparagrafen er ingen blankofullmakt

Et kommunestyre vedtok å framforhandle en festeavtale på en kommunal tomt til et privat selskap. I formannskapsmøte måneden etter opplyste ordfører ved møtets begynnelse at det kunne være aktuelt å ta en orienteringssak opp til realitetsbehandling – dersom formannskapet var enig. Det ble så fremmet forslag om at formannskapet skulle treffe vedtak om å avhende den samme tomten til et privat selskap. Det var på det rene at formannskapet ikke hadde blitt tildelt generell myndighet til å treffe vedtak om slikt salg, men vedtaket ble gjort i formannskapet under henvisning til hasteparagrafen i kommuneloven § 13. Årsak til at saken hastet ble ikke opplyst.

Er formannskapets vedtak ugyldig? Kan kommunestyret fatte nytt vedtak der det omgjør formannskapets vedtak om salg av tomten?