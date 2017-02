Også uformelle samtaler kan være "møte"

SPØRSMÅL: I en kommune var det store samarbeidsproblemer mellom ordføreren og rådmannen. Ordføreren satte frem mistillitsforslag mot rådmannen i formannskapet, men fikk ikke flertall for dette. Hun ble deretter sykmeldt og i hennes sykefravær møttes varaordfører, gruppelederne og rådmannens ledergruppe uformelt flere ganger for å drøfte situasjonen.

Denne såkalte «samarbeidsgruppen» ble enige om å starte en prosess for å bedre samarbeidsforholdene i kommunen. Blant annet ble de enige om at gruppelederne skulle møtes ukentlig, og at rådmannens ledergruppe skulle delta på hvert tredje møte. “Samarbeidsgruppen” ble også enige om at det skulle holdes folkevalgtopplæring og seminar for politisk/administrativ ledelse med bistand fra ekstern prosessveileder.