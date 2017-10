Når kommunestyret har hastverk

SPØRSMÅL: Et prosjekt for bygging av en ny broforbindelse i en kommune er sendt ut på høring. I den forbindelse skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Dette vil koste kr. 700.000. I utgangspunktet trodde kommunen at fylkeskommunen ville ta denne regningen, men fylkesutvalget fatter nå vedtak om at dette må kommunen dekke.

Ordføreren får en telefon om dette mens han sitter i kommunestyremøte. Tiden holder nå på å løpe ut for å få denne saken behandlet i fylkeskommunen. Før året er omme må nemlig fylkestinget ha sendt inn søknad om fergeavløsningsmidler for at det skal være realistisk å få finansiert prosjektet. Ordfører foreslår at kommunestyret i møtet som nå pågår, treffer vedtak om å dekke utgiftene ved kvalitetssikringen av prosjektet, slik at saken kan komme videre. Kommunestyret slutter seg enstemmig til dette.