Avviste å granske søppelskandalen nå

– Byrådspartiene mente at rådets eget kontrollorgan – Internrevisjonen – måtte få arbeidsro og at vi skulle komme tilbake til saken tidligst i april, sier Kontrollutvalgets leder i bystyret, Ola Kvisgaard (H), til NTB etter at utvalgets møte var avsluttet tirsdag kveld.

Forslaget om gransking kom fra en samlet borgerlig opposisjon av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

– Vi ble dessverre nedstemt. De ønsker ikke å bli sett i kortene før tidligst i april, kanskje ikke da heller, sier Kvisgaard.

Julie Ness (MDG) er medlem av Kontrollkomiteen og imøtegår kritikken:

– Selvfølgelig må vi sørge for at vi har fått all informasjon og kunnskap som er nødvendig om hva som har gått galt med avfallshåndteringen med ny leverandør, men det er vanskelig å se på dette som noe annet enn politisk spill fra opposisjonen.

Uenighet

Fra før har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hyret inn konsulentselskapet Deloitte for å kartlegge prosessen rundt anskaffelsen og håndtering av ny leverandør av renovasjonstjenestene i Oslo kommune. Partiet fremmet et tilleggsforslag om at utvalget ber Kommunerevisjonen komme tilbake med egen sak om behovet for en egen undersøkelse.

I en protokolltilførsel beklager de fire opposisjonspartiene at de øvrige medlemmene ikke ønsket å framskynde Kommunerevisjonens uavhengige undersøkelse.

«Denne ville inkludert anbudsprosessen, valg av leverandør, overgang til ny leverandør og oppfølging når tjenesten ikke ble levert som forutsatt», heter det.

Mistillit

Ness påpeker at Kontrollutvalget har begrenset med ressurser:

– Det å prioritere denne undersøkelsen vil innebære en nedprioritering av andre undersøkelser på viktige temaer som arbeidslivskriminalitet og vold mot barn.

Kvisgaard reagerer på at byrådspartiene ønsket å prioritere undersøkelsen om arbeidslivskriminalitet.

– Den mener vi godt hadde tålt å vente i et halvt år.

Selskapet Veireno overtok avfallshåndteringen i Oslo 1. oktober i fjor, og siden da har kommunen mottatt over 30.000 klager fra byens innbyggere. Mange steder har søpla hopet seg opp.

I forrige uke truet Rødts Bjørnar Moxnes med mistillitsforslag mot byrådet dersom kontrakten med Veireno ikke blir hevet. Samtidig ble det kjent at direktøren for Renovasjonsetaten gikk av etter press fra byrådet.