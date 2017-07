Økt gebyr ga mindre avfall i Bergen

I en prøveordning må bergenserne betale 30 kroner ekstra hvis de setter ut «bosspannet» mer enn en gang i måneden, ifølge NRK. Det har redusert antallet spann med restavfall per husholdning i løpet av et år betydelig.

Prosjektet ble innført for 18 måneder siden. Renovasjonsgebyret har gått litt ned for én månedlig henting, men til gjengjeld må bergenserne betale litt over 30 kroner gangen hvis de vil kaste mer.

Kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i BIR forteller at den nye gebyrmodellen har gitt betydelige resultater.

– Før vi innførte prøveprosjektet med fleksibel gebyrmodell satte bergenserne ut restavfallsspannet sitt 40 ganger i året i snitt. Men nå, etter at vi innførte gebyrmodellen, er vi nede i 27 tømminger i året, sier Havre til NRK.

