Skuffet over kutt i eiendomsskatt for monstermastene

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å fjerne retten for kommunene til å kreve inn eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk. Dette gjelder også kraftlinjer som blir definert som en del av et produksjonsanlegg, skriver Klassekampen.

– Vi må gjøre justeringer i budsjettene våre. Når en tenker på støyen og motstanden i vår kommune, er det ekstra surt å bli fratatt skatten på disse mastene, sier Granvin-ordfører Ingebjørg Winjum (V).

Motstanden var stor for kraftlinjen mellom Eidfjord og Mongstad. Anleggsarbeidet ble ferdig i 2014. Det startet i 2011 – og førte til at daværende ordfører Jan Ivar Rødland i Granvin kommune meldte seg ut av Arbeiderpartiet i protest. Han sier eiendomsskatten var et viktig argument for lokalsamfunnet. Han er ikke overrasket over forslaget.

– Dette viser bare hvordan storsamfunnet lurer oss i utkantene. Det skjer gang på gang, sier Rødland, som ikke lenger er politisk aktiv.

(©NTB)