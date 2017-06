Hafslund-fisjon vedtatt – minoritetsaksjonærer oppfordres til å kreve mer penger

Vedtaket er i tråd med avtalen mellom de to majoritetseierne, Oslo kommune og det finske kraftselskapet Fortum. De to ble i april enige om at Oslo kommune kjøper alle aksjene i kraftselskapet.

Oslo kommune, som fra før eide 54 prosent av aksjene, kjøper Fortums andel på 34 prosent. Dette gjør at de til sammen utgjør 90 prosent av stemmene i selskapet, og dermed kan de i tvangsinnløse de øvrige aksjonærene.

Styret i Hafslund rådet imidlertid aksjonærene til å ikke akseptere det varslede tilbudet fra Oslo kommune, fordi aksjen verdsettes til betydelig mer enn tilbudet. Verdianslaget i den uavhengige verdivurderingen fra SpareBank 1 ligger betydelig høyere enn tilbudsprisen på 96,75 kroner per aksje, skriver Hafslund i en børsmelding tirsdag.

Hafslund-styrets rådgivere mener aksjen er verdt et sted mellom 139 og 168 kroner, ifølge Dagens Næringsliv .

Gå til retten?

Det er i tråd med selskapets egne vurderinger, skriver Hafslund i børsmeldingen, der de samtidig oppfordrer minoritetsaksjonærene sine til å gå rettens vei fremfor å akseptere tilbudet fra Oslo kommune.

– Til tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier Hafslund ASAs styreleder Birger Magnus.

Til DN opplyser han at styret har fått indikasjoner på at det kommer til å gå mot rettslig skjønn fremfor at aksjonærene aksepterer tilbudet.

Milliardregning

Dersom alle minoritetsaksjonærene følger rådet, vil det påføre det kommunale selskapet Oslo Energi Holding en ekstraregning på over 1 milliard kroner. Konkluderer retten med det høyeste verdianslaget til Sparebank 1, blir ekstraregningen på 1,7 milliarder, skriver E24.

Avisen intervjuet Aps Geir Lippestad nylig om risikoen for at aksjene ville få høyere kurs enn ventet. Da uttalte han at det foreløpig ikke forelå noen avtale om å dele en slik ekstraregning med Fortum.

– Jeg tror ikke jeg skal kommentere det utover å si at det er svært god økonomi i Oslo Energi Holding. Det er midler der for å betale en slik regning, sa han til avisen da.

Kjøp og del

Regningen betales gjennom at Fortum kjøper hele kraftsalget, halvparten av fjernvarmeanlegget på Klemetsrud og resten av Hafslunds nåværende fjernvarmevirksomhet, og 10 prosent av vannkraftproduksjonen. Fortum vil stå for fjernvarmedriften.

Det betyr at Oslo kommune står igjen med 90 prosent eierskap i Hafslunds produksjon av vannkraft, samt hele nettselskapet.

(©NTB)