Byrådet i Oslo har godkjent Fornebubanen

Den nye Fornebubanen, som skal gå fra Majorstuen til Fornebu i Bærum, nærmer seg et endelig politisk klarsignal. Bærum kommune godkjente sin del av reguleringsplanen allerede i 2015. Denne uken godkjente Byrådet i Oslo sin del, melder Aftenposten.

– Fornebubanen blir den største T-baneutbyggingen i Oslo i nyere tid. Veldig mange har ventet på den. Målet er at banen skal være klar i 2024, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Tre av banens til sammen sju stasjoner skal ligge i Oslo, og Marcussen opplyser til avisen at det har vært krevende å jobbe med en såpass omfattende regulering i tett bebyggelse. Reguleringsplanen skal nå videre til behandling i Bystyret.

– Jeg er glad for at byrådet endelig legger fram reguleringsarbeidet. Vi vil sørge for en grundig behandling, men kommer til å behandle saken så fort som mulig, sier leder av samferdselskomiteen Eirik Lae Solberg (H).

Prisen for prosjektet er ikke klart, men Aftenposten benytter et estimat som antyder at prosjektet kan koste 12–13 milliarder kroner. Oslo kommune opprettet i januar etaten Fornebubanen. Etaten har allerede knyttet til seg en kontrakt på levering av ingeniørtjenester fra selskapet Multiconsult og COWI til en verdi av flere hundre millioner kroner.

– Reguleringsplanen skal nå til behandling i bystyret. Mens behandlingen pågår jobber vi parallelt med forprosjektet, og tekniske avklaringer som må gjøres innenfor rammeverket til planen, sier direktør Irene S. Måsøval i Fornebubanen til NTB.

