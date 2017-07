Ordførere stoler ikke på ulveforskere

Regjeringen og miljø- og klimaminister Vidar Helgesen (H) har fått i oppdrag fra Stortinget å sørge for en utredning av den genetiske opprinnelsen til den norske ulvebestanden, og har etter 13 måneder gitt oppdraget til tre amerikanske forskere.

Ordførerne i Trysil og Elverum har imidlertid så liten tiltro til Helgesen og co. at de ønsker å bruke midler fra staten til å finansiere et eget forskingsprosjekt, skriver VG.

Les også: Nytt ulveforslag fra regjeringen vekker reaksjoner

– Stammer ulven fra en garasje i Latvia? Eller er den en del av en ulvestamme vi er forpliktet til å ta vare på, spør ordfører Erik Sletten (SP) i Trysil.

Også Høyre-ordfører Erik Hanstad i Elverum er med på ideen. Han mener det er viktig med et prosjekt uavhengig av regjeringen.

Ulvekommunene er tilbudt 20 millioner kroner fra regjeringen til såkalte «avbøtende tiltak», og ordførerne ønsker å bruke disse midlene til sitt eget prosjekt.

Les også: Ny enighet på Stortinget om ulveforvaltningen

Det er gruppeleder for Høyre i Trysil, Anders Nyhuus, som har tatt initiativet. Han begrunner forslaget med at en slik studie må sikres full uavhengighet for at den skal være troverdig.

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet sier det er synd at kommunene ikke har tillit til Miljødirektoratet, men mener det er liten grunn for kommunene til å være bekymret.