Selv storkommuner mangler hurtigladere for elbil

Enova vil nå gi støtte for å bygge ut flere ladestasjoner for elbil i Kommune-Norge, slik at det skal bli mulig raskt å lade opp elbilen på tur.

En oversikt Enova har gitt Kommunal Rapport, viser at det er 229 kommuner som er helt uten såkalt trippellader. Det er stasjoner med hurtiglading på tre forskjellige måter, noe som i praksis fanger opp de aller fleste elbilmodellene på markedet.

Selv i store kommuner som Skien og Haugesund mangler den type stasjoner, ifølge oversikten fra Enova.

Over halvparten av kommunene (224) mangler i det hele tatt hurtiglader.

Mens vanlig lading av elbil har en effekt på 3,6 kW, er hurtiglading definert som en stasjon med effekt på mellom 22 og 50 kW. De fleste elbiler kan gå fra 0 til 80 prosent kapasitet innen en halvtime ved hjelp av hurtiglading, mens en normallading gjerne tar mellom 4 og 8 timer, ifølge Enova.

Ifølge det nasjonale registeret, som Enova viser til, er det drøyt 9.000 ladepunkter, fordelt på litt over 2.000 ladestasjoner. Men det er bare 625 av disse som regnes som hurtigladestasjoner. Ifølge Enova er det særlig sentrale områder som har hurtigladestasjoner.

Tabellen under viser hvor mange hurtigladere det er per 10.000 innbyggere i kommunen, og om det finnes ladestasjoner som fyller Enovas egne krav.