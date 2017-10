Ordførere ber landbruksministeren revurdere nedskyting av villrein

Ordfører Noralv Distad i Aurland kommune i Sogn og Fjordane mener situasjonen ikke er så prekær at man bør gå til full nedskyting av villreinstammen i Nordfjella på dette tidspunkt, melder NRK.

Han får støtte fra ordførerne i Lærdal, Ål, Hemsedal og Hol i kravet om et evalueringsmøte om saken.

– Veldig mye står på spill. Å skyte ned alle dyr i løpet av vinteren er ikke en god modell, sier Distad.

Mattilsynet gikk 19. april inn for å avlive hele villreinstammen på rundt 2.200 dyr i Nordfjella, der skrantesyken er påvist, for å hindre smitte. 8. mai ga landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) sin tilslutning til anbefalingen. Dale sa da at det kanskje var den vanskeligste beslutningen han har tatt som landbruksminister.

Så langt i år er det felt 600 reinsdyr i Nordfjella, som strekker seg over seks kommuner i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane. Skrantesyken, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som gir avmagring, unormal oppførsel, ukoordinerte bevegelser og tap av kroppsfunksjoner. Den er 100 prosent dødelig.

Ordføreren i Aurland mener landbruksministeren heller burde se på en alternativ modell for å håndtere den fryktede sykdommen. Han mener det må fortsettes med prøvetaking både innenfor det som kalles sone 1 og andre soner, i tillegg til intensivering av forskning på området og kontinuerlig tilsyn. Distad viser til at Aurland, Lærdal og Hemsedal ber om et møte med Dale for å presentere den nye modellen.

