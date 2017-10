Ordførere ber om stående fellingstillatelse på ulv

Ordførerne i Gran, Lunner, Jevnaker, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Eidsvoll og Hurdal viser i brevet til situasjonen sommeren 2017 som de betegner som særdeles krevende, skriver Oppland Arbeiderblad. De ti ordførerne har nå bedt om et møte med alle involverte departementer.

De viser til at over 300 sau og lam ble tatt av ulv på Hadeland, Toten og i Hurdal i sommer, og at ulven først ble felt 7. august etter to måneders kontinuerlige fellingsforsøk.

– Foreløpige beregninger fra Fylkesmannen i Oppland viser at ulven kostet Oppland fylke minst 9 millioner kroner, og at det er forventet at dette tallet vil stige. I tillegg kommer utgifter og tall fra Akershus fylke, skriver ordførerne i brevet.

Ordførerne foreslår derfor konkrete tiltak for å unngå at det samme skjer neste sommer, blant annet at ulv i området tillates skutt umiddelbart.

– Det sies fra overordnede myndigheter at områdene som er prioritert for beitedyr, har lav terskel for å ta ut rovdyr som kan gjøre skade. Det bør derfor sees på endringer i regelverket som gjør det enklere å starte skadefelling. Det bør åpnes for å gi en stående fellingstillatelse på ulv i beiteprioriterte områder, som gjelder hele året, skriver ordførerne.

De ønsker også kontinuerlig og rask tilgang til hundeekvipasjer, samt høyere lønn til lederne i jaktlaget. I tillegg mener de det er et behov for bedre samkjøring av det lokale byråkratiet.

(©NTB)