Kommunale ulvejegere sier opp i protest

Regjeringen konkluderte tidligere denne uka med at det både ville være i strid med internasjonale naturvernavtaler og i strid med naturmangfoldloven å skyte de 32 ulvene.

– Beslutningen om å si nei til lisensfelling gjør det umulig for oss å utføre den jobben vi er satt til. Det er krevende nok i utgangspunktet. Nå blir belastningen for stor, sier Marius Lundby til NTB.

Han leder rovviltfellingslaget i Engerdal, som utfører skadefelling på vegne av kommunen etter fullmakt fra Fylkesmannen.

Også rovviltfellingslagene i Alvdal, Tynset, Tolga, Grue og Folldal har sagt opp avtalen med sine respektive kommuner. De ber staten ordne opp selv dersom det blir gjort vedtak om skadefelling av rovdyr og oppfordrer alle andre fellingslag i Hedmark, Oppland og Akershus til å gjøre det samme.

– Uholdbart

I motsetning til lisensjakt skjer skadefelling som regel i beitesesongen, uten at jegerne har sporsnø til hjelp.

– Det ligger 2.000 til 2.500 jegertimer bak hver felte ulv i beitesesongen. Det er mye mer effektivt å ta ut ulv vinterstid. Når regjeringen nå i realiteten etablerer et ulvereservat og slår fast at det ikke skal forvaltes eller jaktes ulv her, blir bestanden uholdbart stor, mener Lundby.

– Mens det før var streifdyr fra Sverige, er det nå ulv fra norske revir som gjør størst skade. Det skjedde for eksempel i Spekedalen i Rendalen i sommer. Også der ble det gitt avslag på fellingstillatelse før beitesesongen.

Også medlemmene i Rovviltnemnda i Hedmark har lagt ned sine verv som følge av beslutningen til miljøminister Vidar Helgesen (H) om å si nei til lisensfelling av 32 ulv.

– Vi føler oss som et unødvendig organ når vi blir overkjørt på denne måten, hevdet nemndas leder Arnfin Nergård overfor NRK onsdag.

I begge regjeringspartiene er det kraftige protester internt, i hovedsak fra de to innlandsfylkene. Selv stortingspresident Olemic Thommesen (H) har i et intervju med lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen konstatert at vedtaket «ikke er til å leve med».

Helgesen valgte torsdag å innkalle partiene i rovdyrforliket på Stortinget til et hastemøte om situasjonen 4. januar. Han sier vurderingene til lovavdelingen i Justisdepartementet må følges.

Lovavdelingen har slått fast at skadepotensialet ikke er stort nok til at de fire ulveflokkene kan skytes. Bakgrunnen er at det så å si ikke finnes dyr på utmarksbeite i ulvesonen lenger.