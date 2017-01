Dieselforbudet i Oslo avblåst

Forbudet ble fjernet fordi faren for høy eksosforurensing var over i et større område av byen, opplyser Bymiljøetaten.

Forbudet, som ble innført på kommunale veier i hovedstaden fra klokka 6 tirsdag, ble opphevet i 18-tiden.

Resultater

I løpet av de tolv timene parkerte i alt 20.000 bilister dieselbilen, ifølge byrådsleder Raymond Johansen, som er svært fornøyd med resultatet.

– Vi vil sende en takk til dem som har bidratt til dette. Alle som har astma- og allergiplager, er veldig glad for det, sier byrådsleder Raymond Johansen til NTB.

Statens vegvesen skrev ikke ut bøter i løpet av tiden forbudet varte. Det var i prinsippet 1.500 kroner i gebyr for å bryte det, og det ble innført kontroller blant annet ved Frognerparken, men de som ble stanset, fikk bare tilsnakk.

– Virket

Under rushtrafikken tirsdag ettermiddag viste målingene til Luftkvalitet.info at luften var på grønt nivå og med liten helserisiko.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) opplyser til NRK at dieselforbudet har virket, men at også værforholdene bidro til at nivåene var grønne.

Tidligere på formiddagen ble det ved 10.30-tiden målt moderat helserisiko ved stasjonene på Hjortnes og på Alnabru. Et par timer senere var disse tilbake igjen på lav helserisiko, i likhet med de ti andre stasjonene.

Ventet rødt

Til tross for at Norsk institutt for luftforskning (NILU) ventet at luftkvaliteten skulle gå over til rødt nivå tirsdag ettermiddag, ble det ikke slik.

Bymiljøetaten fryktet at en såkalt inversjon, som er et værfenomen som innebærer at kald og forurenset luft blir fanget nede i byen, skulle bli sterk.

– I natt og i morgen ventes det inversjon, men den er relativt svak. Utover dagen i morgen ventes det også å komme inn vind i høyereliggende områder, noe som sannsynligvis vil gi god omrøring i luftmassene utover ettermiddagen og kvelden, heter det i en pressemelding fra etaten tirsdag kveld.

Siden forbudet ble kjent søndag, har forskere, bilbransjen og politikere stilt spørsmål ved den reelle effekten, og dette skal overvåkes nøye de neste dagene.

(©NTB)