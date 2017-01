ESA godkjenner dumping av gruveavfall

ESA mottok i 2015 tre klager på myndighetenes beslutning om å gi gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

Tillatelsen ble gitt i april 2015 og utløste store miljøprotester.

Klagerne hevder beslutningen er i strid med EUs vanndirektiv, og at gruveavfallet vil være sterkt forurensende i lang tid.

ESA konkluderer nå med at Norge har opptrådt i samsvar med reglene i vanndirektivet. Dermed lukkes de tre klagesakene.

– ESA tar ikke stilling til selve prosjektet. Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser, sier ESAs president Sven Erik Svedman.

ESA opplyser at det ikke er avdekket åpenbare feil i saksbehandlingen i Norge. ESA mener norske myndigheter har rett til å godkjenne sjødeponiet, og at Norge har innfridd vilkårene for å gjøre unntak fra vanndirektivet.

Nordic Mining opplyser til NTB at selskapet fortsatt ikke er i gang med produksjonen. Dermed har selskapet heller ikke begynt å deponere gruveavfall ennå.

– Den ligger flere år fram i tid. Vi er nå i gang med tekniske studier, sier Lars Grøndal tekniske planleggingen, sier finansdirektør Lars Grøndahl.

