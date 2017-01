Kommunene kan få krav om avfallssortering

Under halvparten av det norske matavfallet og kun en tredel av plastavfallet blir i dag materialgjenvunnet.

Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å nå EU krav om at 50 prosent av husholdningsavfall og lignende avfall blir materialgjenvunnet i 2020. For å klare å nå dette målet mener Miljødirektoratet at det er nødvendig å allerede nå forskriftsfeste krav om utsortering og materialgjenvinning av matavfall og utvalgte typer plastavfall.

Miljødirektoratet foreslår at alle kommuner og virksomheter som genererer og håndterer næringsavfall som ligner husholdningsavfall, får krav om å sortere ut mat- og plastavfall og levere dette til materialgjenvinning. I tillegg ønsker direktoratet å sikre at dagens ordning for utsortering og materialgjenvinning av plastavfall fra landbruket videreføres.

– Disse kravene er bra for miljøet. De vil redusere klimagassutslippene våre og redusere energibruken i Norge og andre land. De vil også bidra betydelig til at vi nærmer oss EUs mål, men vil ikke være nok i seg selv. Vi må derfor vurdere å rette tilsvarende krav overfor andre typer avfall, sier miljødirektør Hambro.

