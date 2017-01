Krever heving av søppelkontrakt

Rødt har fremmet et såkalt privat forslag for bystyret, der partiet ber om at kontrakten med det private renovasjonsfirmaet heves og at kommunen på nytt overtar ansvaret fra 1. januar neste år.

– Hvis Oslo kommune ikke setter ned foten, gir det et signal vi ikke kan være med på å sende, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Han peker på at kommunen ikke kan ha en avtale med et selskap som har tilbudt grov underpris, fått anbudet, og deretter får beholde avtalen selv om jobben ikke blir gjort godt nok og loven ikke blir fulgt.

Han sier kravet er enkelt – at byrådet hever kontrakten med Veireno.

– Hvis ikke det skjer har vi ikke lenger tillit til byråden, sier Moxnes.

Klart krav

Forslaget om mistillit til Berg er nå til behandling i bystyrets samferdsels- og miljøkomité. Det forventes å komme opp for bystyret 1. mars. Dersom byrådet ikke innen den tid varsler at kontrakten med Veireno skal sies opp, vil Rødt fremme et mistillitsforslag mot byråden. Rødt er på vippen i Oslo, som styres etter parlamentariske prinsipper.

Avfallskontraktene for Oslo ble gitt Veireno av det forrige byrådet. Kontrakten ble inngått i september i 2015 med overtakelse 1. oktober året etter.

– Kommunen har fått over 30.000 klager fra Oslos innbyggere. De aller fleste klagene gjelder manglende henting av avfall, framholder Rødt i forslaget sitt.

– Byrådet har gjort viktige grep for å unngå total kollaps, blant annet sørget for at det ble ansatt 80 flere enn det som sto i anbudet. Men de har ikke brukt retten til å heve kontrakten, sier Moxnes.

Går av

Mandag ble det også kjent at direktør Pål Sommernes i Renovasjonsetaten i Oslo kommune går av.

– Jeg har etter initiativ fra byråden og etter dialog med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, kommet fram til at det beste for Oslo kommune og Renovasjonsetaten, er at jeg trekker meg som direktør, sier Sommernes i en pressemelding.

Byråd Lan Marie Nguyen Berg sier det er viktig for henne å raskt få gjenopprettet tilliten til avfallsinnhentingen hos innbyggerne i Oslo.

– Det hjelper ikke så mye om etatslederen går av hvis Veireno-kontrakten går videre, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Arbeidstilsynet

Rødt er også oppgitt over arbeidsforholdene for de ansatte i Veireno. Partiet viser til at Arbeidstilsynet har avdekket en rekke lovbrudd, noe som Rødt mener gir grunnlag for å heve kontrakten.

– Hvis Oslo kommune ikke gjør dette, sendes et svært uheldig signal til firmaer som følger norsk lov og respekterer arbeidslivets spilleregler, poengterer Rødt.

Moxnes nevner også at Veireno er politianmeldt i Vestfold der de startet renovasjon i 2014. Partiet viser til den rødgrønne byrådserklæringen, som slår fast at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping skal styrkes.

– Etter tilsynsrapporten forrige uke som avdekket grove lovbrudd, er jeg trygg på at de ønsker å heve kontrakten, sier Moxnes.

Byrådsleder Raymond Johansen er selv blant innbyggerne som har klaget på det avisene har beskrevet som et søppelkaos i hovedstaden.

