Oslos søppelsjef fikk 75.000 for å slutte

Overfor Dagbladet bekrefter Sommernes at han fikk 75.000 kroner for å bytte jobb, og han ser ikke bort fra at hans avgang ellers kunne endt med et søksmål.

– Jeg ville vurdert å ikke inngå avtale dersom jeg ikke fikk denne ytelsen. Om det da hadde blitt søksmål er avhengig av hva min arbeidsgiver ville ha besluttet, skriver han i en SMS til avisen.

Selv om han måtte slutte i direktørjobben, beholder han lønnen når han tar fatt på en ny jobb i Oslo rådhus. Der blir han prosjektleder i byrådets avdeling for byutvikling. Nøyaktig hva han skal gjøre skal «avklares fortløpende». Sommernes får også rett til betalt studiepermisjon med alle utgifter dekket.

Spesialrådgiver Monica Sigurdson ved byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo kommune beskriver utbetalingen til Sommernes som et «fratredelsesvederlag».