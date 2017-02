Rapport: Oslo-borgere sitter mest i kø i Norden

Køsitting i hovedstaden har økt såpass mye på ett år at Oslo overtar en lite attraktiv førsteplass på lista over Nordens verste købyer, og skyver Stockholm ned på andreplass. Når du setter deg i bil i Oslo må du i snitt regne med å benytte 30 prosent lenger tid fra A til B på grunn av trafikk i tillegg til normal reisetid.Etter Oslo og Stockholm er det Helsingfors, Uppsala og Åbo som er mest trafikkert i Norden, før Stavanger på sjetteplass. Der tar en kjøretur i snitt 24 prosent ekstra reisetid på grunn av køsitting. Trondheimstrafikken hopper fra 13. til 10. plass, mens Bergen går den andre veien og ligger på 12. plass, ned fra niende i 2015.

Tallene er hentet fra en rapport fra navigasjons- og kartselskapet TomTom , som tar for seg de største byene i verden og hvor mye tid innbyggerne tilbringer i trafikk og bilkø.

Særlig ettermiddagsrushet i Oslo er ille, der bilene bruker 69 prosent lengre tid på grunn av trafikkopphopning. Det er verre enn i rushtiden i London.

Endre vaner

– Vi ønsker at alle skal tenke på hvordan de kan redusere mengden av tid de bruker i trafikken hver dag – og å innse at vi må jobbe sammen for å løse utfordringene i trafikken. Hvis bare fem prosent av oss endret våre reiseplaner, vil vi forbedre reisetiden på de største motorveier med opptil tretti prosent. Sammen kan vi kvitte oss med trafikkaoset, sier Tore Bjørnsengen, landansvarlig for TomTom i Norge.

TomToms rapport for 2016 viser hvor mye ekstra tid bilister tilbringer i trafikken generelt, i rushtiden og hvilke dager som er verst og best. Ikke overraskende er det tettere trafikk på småveier enn på store motorveier i alle de norske byene. Torsdag og fredag ettermiddag er de dagene i uken med mest opphopning i trafikken.

Den mest trafikkerte dagen for Oslo-borgere i 2016 var 4. mai. Det var Kristi himmelfartsdag og nydelig vær etter en uke med sludd. Store deler av Oslo-folket ville ut av byen på fridagen, samtidig.

Mange bekker

Rushtidskjøringen kommer tydelig fram i rapporten. I Stavanger må bilførere nå regne med opp til 53 prosent ekstra reisetid på ettermiddagen, i motsetning til når det er fri flyt i trafikken.Trondheim har hatt en nedgang i både morgen- og ettermiddagsrush i 2014 og 2015, men så i fjor ny økning.

Bergensere må regne med 19 minutter ekstra reisetid per dag, eller gjennomsnittlig 74 timer ekstra reisetid per år – i tillegg til normal reisetid. Ettermiddagsrushet er verst for bergenserne, der reisetiden øker med 40 prosent. I morgentimene er det ikke like ille, med 28 prosent ekstra reisetid. Tilsvarende tall i Trondheim er 36 prosent ekstra reisetid på ettermiddagen og 26 prosent på morgenen.

I Europa ligger Oslo som nummer 52 og på verdensbasis som nummer 113 på listen, over de mest trafikkerte byene.

Verst i verden er Mexico by.

(©NTB)