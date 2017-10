Klimatilpasning ut på høring

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring et forslag til en ny statlig retningslinje for klimatilpasning i planleggingen.

– Det viktigste vi gjør, er å få ned klimagassutslippene. Men vi må også tilpasse oss det endrede klimaet som vi allerede opplever og som vi vil oppleve enda kraftigere i årene fremover. Retningslinjene vil gi et tydelig signal om at klimatilpasning er et viktig hensyn i planleggingen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

I en pressemelding skriver departementet at med fortsatt raskt økende klimagassutslipp, kommer Norge fram mot år 2100 til å få et varmere klima, med blant annet mer nedbør og hyppigere tilfeller av kraftig nedbør over kort tid.

Klima- og miljødepartementet har jobbet sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å utvikle statlige retningslinjer, som skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging.

Høringsfristen er satt til 1. desember.

