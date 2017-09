Rapport: Saksbehandlerne var ikke inhabile

– Det har vært framsatt en lang rekke alvorlige beskyldninger mot våre saksbehandlere, også om alvorlige straffbare forhold. Dette har vært svært belastende for oss alle, men særlig de to det gjelder. Jeg håper at dette nå er et tilbakelagt stadium, sier ordfører Bente Bjerke i en pressemelding.

BDO har undersøkt 112 byggesaker og gransket påstander om korrupsjon og forskjellsbehandling ved byggesaksavdelingen i Tjøme kommune. Konkret har de undersøkt om der har vært nære relasjoner mellom saksbehandlerne i kommunen og arkitektfirmaet Breili & Partners, samt om der har vært verdioverføringer eller liknende, som kunne gitt indikasjoner på at det er gitt eller mottatt «utilbørlige fordeler» ved behandling av byggesaker.