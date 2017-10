Slik fordeles 20 millioner til enslige mindreårige

KS fikk delvis gjennomslag for sitt viktigste krav til revidert nasjonalbudsjett før sommeren: Kommuner som hadde forberedt seg på å motta enslige mindreårige asylsøkere som likevel ikke kom, fikk kompensasjon for merkostnadene.

KS dokumenterte at om lag 50 kommuner brukte om lag 50 millioner kroner på å forberede bosetting av enslige mindreårige asylsøkere på anmodning fra staten. Først sent i prosessen ga IMDi beskjed om at det ville komme langt færre enn antatt.