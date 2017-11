FN ber regjeringen øke mottaket av kvoteflyktninger

I sitt forslag til statsbudsjett for 2018 har regjeringen lagt opp til å ta imot 1.120 kvoteflyktninger neste år. Både i 2017 og i 2016 har dette tallet vært på 3.000.

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, mener Norge burde opprettholdt tallet på rundt 3000 – og håper samtidig regjeringen på sikt vil ta inn 5.000 kvoteflyktninger i året, melder VG.

Grandi roser samtidig Norges innsats.

– Vi setter pris på den viktige milepælen Norge passerte ved å omplassere 3.120 flyktninger i 2017. Dette sender et kraftig budskap om solidaritet til de landene som har tatt imot flest flyktninger, og motiverer dem til å fortsette å holde grensene sine åpne og gi beskyttelse til de som flykter fra konflikt og forfølgelse, skriver Grandi.

SV vil ha 5.000 kvoteflyktninger i 2018

Karin Andersen (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen, sier kommunene står klare.

– Vi har plass og kommunene ber også om det. Derfor foreslår SV i Stortinget at Norge skal ta mot 5.000 kvoteflyktninger til neste år. KS var på høring i Stortinget og ba oss om å åpne for flere bosetninger, så her er det både kapasitet og plass, sier Andersen.

Hun mener flere mennesker på flukt havner i flyktningleirer der det skorter på mat, medisiner og skolegang for barn.

– Innsatsen for «å hjelpe dem der de er» i leirene visst helt glemt. Skal ikke dette systemet bryte sammen, må flere land ta mot kvoteflyktninger slik FN sier, sier Andersen.

Ressurser må gå til integrering

Statssekretær Sigbjørn Aanes (H) ved Statsministerens kontor sier på sin side at Norge nå må bruke innsatsen og ressursene på å integrere de som har kommet til landet.

– Fra 2014 til september 2017 har Norge gitt opphold til over 10.000 overføringsflyktninger og er med det landet i verden som tar imot flest overføringsflyktninger i forhold til folketallet, sier han.

For Andersen er ikke dette godt nok.

– Det heter seg at der det er hjerterom, er det husrom. Husrom er det, men hjerterom mangler i Regjeringen, sier Andersen.

