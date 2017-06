Flyktet fra krigen – ble bosatt i Sula

Familien fra Syria Kommunal Rapport følger den syriske flyktningfamilien gjennom flere artikler i ukeavisa. Første artikkel, fra Jordan, sto i nr. 1. Da gikk de på kurs om Norge i hovedstaden Jordan. Andre artikkel sto i nr. 18. Da var familien akkurat kommet til Sula kommune. Tredje artikkel sto i nr. 22. De hadde da begynt på norskopplæring og planla flytting til ny og billigere bolig.

Pappa og mamma Samer og Insaf og barna Amani (18) og Ahmed (16) kom til Sula på Sunnmøre om kvelden den 16. mai og ble plassert i et hus som kommunen har leid til dem.

Etter drøyt en måned i landet, er familien i gang med sine nye liv. Hver dag sitter de på skolebenken i nabokommunen Ålesund, der de får norskopplæring.

Neste, store forandring blir flytting til ny bolig, som de fant fram til gjennom en annonse i lokalavisa få dager etter at de kom til Sula. De syntes huset kommunen hadde leid, var fint, men dyrt. Kommunen framleier til 6.000 kroner per voksen, og det blir 18.000 kroner for tobarnsfamilien fra Syria.

Leiligheten de selv har funnet, er både billigere og større. Familien er også glad for at veien til bussholdeplassen er kortere. De må stå tidlig opp for å være i Ålesund til skolestart kl. 8.30.

Kommunal Rapport møtte familien første gang i Jordans hovedstad Amman i desember i fjor, der de sammen med andre flyktninger Norge hadde valgt ut, gikk på kurs – såkalt kulturorientering – der de fikk informasjon om norske forhold.

Senere har vi besøkt dem på Sula to ganger, og vi skal følge dem videre til høsten.