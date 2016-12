Slik var kommuneåret 2016

Med nytt inntektssystem og første runde i kommunereformen over, har det vært et svært travelt 2016 for Kommune-Norge. Det gjenspeiler seg også i lista over de mest leste artiklene i Kommunal Rapports nettutgave i år.

Særlig tidlig på året var det svært stor interesse for hver nye beregning som dukket opp knyttet til endringene i inntektssystemet. I tillegg var det mange som fulgte våre ukentlige oppdateringer av statusen for kommunereformen, et arbeid vi jobbet med kontinuerlig fram til hovedfristen 1. juli.

Lister som viser utslagene for de enkelte kommunene er da også generelt godt stoff. Vår automatisk oppdaterte artikkel om folketallet i kommunene og hva det betyr økonomisk, har på relativt kort tid blitt en av de mest populære sakene i år.

Denne artikkelen er ganske nøyaktig nyhetsartikkel nummer 2.100 som publiseres i vår nettutgave i år. På en vanlig arbeidsdag har abonnentene altså kunnet lese drøyt åtte artikler – i tillegg til det som har kommet fra debattredaksjonen.

Debatten har nemlig også vært omfattende i 2016. Til sammen har vi publisert 296 debattinnlegg, ledere, kronikker og kommentarer på vår åpne debattdel: debatt.kommunal-rapport.no. Flere av debattinnleggene har blitt svært mye lest – ikke minst fikk en av våre kommentarer om den nye kommuneloven veldig høye lesertall. Forslaget til ny kommunelov var da også en sak som i et normalår ville preget Kommune-Norge i enda større grad enn i år, da NOU-en om ny lov faktisk kom litt i skyggen av kommunereformen. Men særlig i høst har det vært mye debatt om forslagets konsekvenser for åpenhet og demokrati.

Her er årets mest leste saker i Kommunal Rapports nettutgave

1. Tabellene til Kommunebarometeret 2016

2. Ny lovtekst er slag mot åpenhet og demokrati (kommentar)

3. Inviterte familien inn i barnevernssakene

4. 135 på vei mot sammenslåing

5. Her er nøkkeltallene og metoden til Kommunebarometeret

6. God pleiekultur krever gode ledere (debatt)

7. Sandefjord øverst på barometeret for andre gang

8. De nye selvbyggerne (debatt)

9. Sliter med å rekruttere sykepleiere

10. Brannvesenet fyller tomrommene i offentlig sektor (debatt)

11. Sjekk folketallet i din kommune – og hva det betyr

12. Nye KS-beregninger viser hvem som tjener og taper i inntektssystemet

13. Her er neste års vinnere og tapere

14. Slik gikk det i folkeavstemningene

15. 131 har vedtatt sammenslåing idet fristen gikk ut

16. Sjekk din kommune i Framtidsbarometeret

17. 265 kommuner taper på inntektssystemet

18. – Kommunereformen vil fortsette

19. Alvdal topper foreløpig i Kommunebarometeret

20. Klatrer over 220 plasser på årets barometer