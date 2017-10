Eks-redaktør er død

Norborg døde søndag 1. oktober. Han var sjefredaktør i Kommunal Rapport fra 1994 og fram til han gikk av med pensjon i 2006. Mesteparten av denne perioden var han også administrerende direktør.

Norborg var en sterk tilhenger av at Kommunal Rapport skulle være et rendyrket nyhetsmedium i fagpressen.

– Nyhetene ligger til grunn for all journalistikk. Men dybde og refleksjon, å forklare hvorfor ting skjer og konsekvensene av dem, er også helt fundamentalt for en nisjeavis. Konkurransen er så hard, at avisen må ha eksklusive nyheter og kunne gi leserne en følelse av at de får noe de ellers ikke ville fått. Sannferdigheten og troverdigheten må alltid ligge i bånn – ellers blir man fort avslørt. Leserne av en nisjeavis er ofte bedre orientert om avisens område enn journalistene, sa Norborg i et intervju med Kommunal Rapport da han gikk av som pensjonist.

Norborg jobbet i pressen hele sitt yrkesaktive liv, først og fremst i Romsdals Budstikke, Vårt Land, Drammens Tidende og Østlandets Blad før turen altså gikk til Kommunal Rapport.

Romsdals Budstikke har publisert et minneord om Norborg.