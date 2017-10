17 kommuner vil være med på fastlegeprosjekt

– 17 kommuner er ikke veldig få. Ser du på antall søkere til andre prosjekter, er dette et godt utvalg, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

Ifølge avisen opplever 198 kommuner fastlegerekrutteringen som vanskelig. I disse kommunene bor det 2 millioner mennesker.

Statsråden sier kommunene kan skylde seg selv og at rekrutteringsarbeidet har vært for dårlig.

I juli inviterte han landets kommuner til å delta i et treårig pilotprosjekt. Regjeringen vil prøve ut en ordning med en tverrfaglig gruppe som skal inngå i et primærhelseteam, i seks kommuner.

Prøveprosjektet starter til våren og vil pågå i tre år. Det er valgt ut to modeller som skal prøves ut – én med stykkprisfinansiering og en annen på samlet driftstilskudd.

Ifølge avisen skal fastlegen være teamleder i et samarbeid med sykepleier og helsesekretær. Tanken er at sykepleieren kan ta seg av flere oppgaver på et legekontor og dermed avlaste legen.

Regjeringen foreslår å sette av 55 millioner kroner til prosjektet neste år.

