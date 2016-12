Kritikk fra Fylkesmannen etter at mann forsvant

Mannen var på tur med en gruppe fra en bo- og omsorgsinstitusjon da han forsvant i Sogndal 9. mai. Han er fortsatt ikke funnet. To ansatte fra institusjonen hadde jobben med å passe på ham. På det meste deltok rundt 100 frivillige i letearbeidet.

Fylkesmannen åpnet i mai tilsynssak mot Årdal kommune og mot Melås Helse AS, som driver institusjonen. Selskapet skal også få sin sak vurdert av Staten helsetilsyn, skriver Bergens Tidende.

– Vi mener det er et alvor i saken som gjør at helsetilsynet må vurdere den, sier assisterende fylkeslege i Sogn og Fjordane, Linda Svori.

Mannens hjemkommune, Årdal, har det overordnede ansvaret for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Fylkesmannen har konkludert med at kommunenes rutiner og internkontroll ikke sikret at mannen fikk forsvarlige tjenester fra Melås Helse.

– Dette er et viktig signal også til andre kommuner som benytter tilbud fra en annen aktør, sier Svori.

Kommunen er bedt om å komme med tilbakemelding innen 1. februar på hvordan de vil følge opp og sikre at brukerne får forsvarlig hjelp.

