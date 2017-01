Nye retningslinjer skal avdekke vold mot småbarn

– Dersom et barn gjentatte ganger ikke møter til helseundersøkelser, kan det gi grunn til bekymring, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Avdeling for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet til Aftenposten.

De nye nasjonale, faglige retningslinjene for helsestasjonstjenesten innføres for å følge opp foreldre som uteblir uten god grunn. Carlsen sier over 95 prosent møter på helsestasjonskontrollene.

– Men det er viktig å følge opp de prosentene som uteblir, sier hun.

