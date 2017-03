Helsetilsynet: 13-åringen i Lommedalen-saken fikk forsvarlig helsehjelp

Legen blir kritisert for ikke å ha overholdt opplysningsplikten til barnevernstjenesten og for ikke å ha fulgt opp pasienten tilstrekkelig.

– Statens helsetilsyn har kommet til at de tre virksomhetene Vestre Viken HF, Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssykehus HF ga pasienten forsvarlig helsehjelp. Det har heller ikke vært grunnlag for å ilegge enkeltpersoner administrative reaksjoner for brudd på helselovgivningen, heter det på tilsynets nettsider.

Det var Fylkesmannen i Oslo og Akershus som sendte saken over til Statens helsetilsyn for nærmere gransking. I alt er seks instanser gransket av tilsynet. Det er Bærum kommune (BUP-Vest, avdeling Vinderen), Drammen sykehus (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling), Diakonhjemmet, Oslo Universitetssjukehus (Regional seksjon for spiseforstyrrelser) samt to fastleger i Bærum.

13-åringen ble nyttårsaften 2015 funnet død i hytta på Beitostølen hvor hun og moren bodde, og obduksjonen viste at jenta døde av avmagring.

Jentas mor er tiltalt for grov mishandling. Saken kommer opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men retten settes i tinghuset på Gjøvik.