– Sykehjem lar eldre gå mer enn elleve timer uten mat

– Det er svært alvorlig. Det er særlig skremmende når vi vet hva det betyr for helse og hvordan du har det, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, i en pressemelding.

Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer bør det ikke gå mer enn elleve timer fra dagens siste til neste dags første måltid på et sykehjem. Forbrukerrådet har intervjuet ledere for 531 sykehjem i Norge, og svarene viser at 49 prosent av alle sykehjemmene bryter med disse retningslinjene.

Vie forteller at så mange som 60 prosent av de eldre kan være underernært.

– Hvis du ikke spiser skikkelig, blir du oftere syk, du blir slapp, og kan lettere falle og skade deg. Dessuten kan et godt og innbydende måltid gi glede og gode stunder. Det er også viktig, sier hun.

Vie forventer store forbedringer til neste gang Forbrukerrådet gjør den samme testen.

– Halvparten av sykehjemmene følger den, og jeg har tiltro til at resten kommer etter, avslutter fagdirektøren.

(©NTB)