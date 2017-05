Revisor mener kommunen ble overfakturert

Tallet ble forelagt formannskapet i Spydeberg under et møte 18. mai, etter at revisor skal ha gått gjennom samtlige bilag fra Vitalegruppen for årene 2012–2017. Vitalegruppen erkjenner feilfakturering, men vil foreløpig ikke gå god for noe eksakt beløp.

Nå vil formannskapet i Østfold-kommunen ha fakta på bordet før neste møte 8. juni. Der vil de avgjøre hvorvidt de vil gå inn for en formell gransking, legge saken død eller eventuelt gjøre som Nesodden (ekstern lenke) og Bærum kommuner har gjort før dem – politianmelde selskapet.

Stilte ikke kompetansekrav

Anbefalte gransking