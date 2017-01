Ekspert mener søppelkontrakt bør heves

Advokat Marianne H. Dragsten, som har jobbet med offentlige innkjøp i en årrekke, sier til NRK at kontrakten mellom Oslo kommune og Veireno bør heves. Etter at firmaet overtok søppelhentingen i hovedstaden i fjor høst, strømmet det inn med klager. Byrådet har selv bestilt en gransking av prosessen som ledet fram til at kontrakten ble tildelt firmaet.

Dragsten reagerer på at Oslo kommune skal ha akseptert at kjørerutene ble endret etter at kontrakten var tildelt.

– Jeg skjønner ikke at Oslo kommune tillater den type endring. Jeg vil si at det er brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, sier Dragsten til NRK.

Generelt er hun kritisk til hvordan en del offentlige oppdragsgivere håndterer kontrakter:

– Dessverre er offentlige oppdragsgivere generelt ikke flinke nok til å reagere når leverandører ikke greier å levere i henhold til kontrakten. De lar det bare skure og gå,

Veireno vil ikke kommentere saken overfor NRK, mens renovasjonsetaten i kommunen mener selskapet ikke er forskjellsbehandlet.

Sist uke avviste kontrollkomiteen i Oslo å granske søppelskandalen inntil videre.