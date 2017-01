Krever for ny gransking av helsekjøpene i Grimstad

Gruppeleder Arnt Gunnar Tønnessen bekrefter at Venstre vil legge fram forslag om ny gransking når kommunestyret møtes 30. januar. I ny gransking mener han det kan være aktuelt å se på e-postkorrespondanse mellom ansatte internt i kommunen, samt mellom ansatte i kommunen og ett av selskapene som har fått spesielt stor oppmerksomhet i granskingen.

– Hensikten er rett og slett å komme til bunns og være helt sikre på at vi har fakta på bordet, slik at vi kan gå videre. Nå synes jeg det er for mange løse tråder.